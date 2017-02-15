СБУ повідомляє, які об’єкти тепер найбільше страждають від атак хакерів

У Службі безпеки України констатують збільшення кількості кібератак на об'єкти критичної інфраструктури України.

Про це під час брифінгу у Києві повідомив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

В минулому році зросла кількість кібератак... Система енергетики, наприклад, має свої відмінності, і щоб нашкодити конкретним об'єктам, розробляються спеціальні програмні коди. В кінці минулого року була масована атака на фінансовий сектор, на кілька годин в Києві зникало світло в деяких районах,

– зазначив він.

Ткачук також повідомив, що зараз в країні відпрацьовується стратегія кібербезпеки.

"І СБУ це лише один орган в системі держструктур, які у співпраці з приватним намагаються виробити механізм захисту наших об'єктів інфраструктури та інформаційних ресурсів від зовнішніх і внутрішніх атак", – наголосив він.

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