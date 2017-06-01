В СБУ пояснили, чому прийшли з обшуками до провайдера Wnet

1 червня співробітники СБУ влаштували обшуки в офісі провайдера Wnet та викрили механізм незаконної маршрутизації інтернет-трафіку до тимчасово анексованого Криму в інтересах російських спецслужб.

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Як з’ясували правоохоронці, сегмент мережі та телекомунікаційне обладнання провайдера власники передали фіктивній комерційній структурі, яку контролювала ФСБ Росії. Зокрема, на телекомобладнанні були встановлені спеціальні технічні спецзасоби.

В Україні серед її клієнтів були державні установи, міжнародні організації, великі банківські установи тощо.

Під час обшуку в офісі провайдера співробітники СБУ вилучили обладнання і документацію, які доводять цю незаконну маршрутизацію трафіку.

Також, за вказівкою російських кураторів, менеджмент компанії не заблокував користувачам доступ до санкційних російських сайтів та сервісів.

Обшуки в офісі Wnet

Нагадаємо, раніше ЗМІ, посилаючись на джерела, повідомляли, що офісах великого телеком-провайдета Wnet у Києві відбуваються обшуки.