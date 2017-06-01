В СБУ пояснили, чому прийшли з обшуками до провайдера Wnet

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1 червня співробітники СБУ влаштували обшуки в офісі провайдера Wnet та викрили механізм незаконної маршрутизації інтернет-трафіку до тимчасово анексованого Криму в інтересах російських спецслужб.
Про це повідомили у прес-службі СБУ.
Як з’ясували правоохоронці, сегмент мережі та телекомунікаційне обладнання провайдера власники передали фіктивній комерційній структурі, яку контролювала ФСБ Росії. Зокрема, на телекомобладнанні були встановлені спеціальні технічні спецзасоби.
В Україні серед її клієнтів були державні установи, міжнародні організації, великі банківські установи тощо.
Під час обшуку в офісі провайдера співробітники СБУ вилучили обладнання і документацію, які доводять цю незаконну маршрутизацію трафіку.
Також, за вказівкою російських кураторів, менеджмент компанії не заблокував користувачам доступ до санкційних російських сайтів та сервісів.
Обшуки в офісі Wnet
Нагадаємо, раніше ЗМІ, посилаючись на джерела, повідомляли, що офісах великого телеком-провайдета Wnet у Києві відбуваються обшуки.