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В СБУ пояснили, чому прийшли з обшуками до провайдера Wnet

14:26, сьогодні 590 Читать новость на русском
Обшуки в офісі Wnet
Обшуки в офісі Wnet / ssu.gov.ua

1 червня співробітники СБУ влаштували обшуки в офісі провайдера Wnet та викрили механізм незаконної маршрутизації інтернет-трафіку до тимчасово анексованого Криму в інтересах російських спецслужб.

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Як з’ясували правоохоронці, сегмент мережі та телекомунікаційне обладнання провайдера власники передали фіктивній комерційній структурі, яку контролювала ФСБ Росії. Зокрема, на телекомобладнанні були встановлені спеціальні технічні спецзасоби.

В Україні серед її клієнтів були державні установи, міжнародні організації, великі банківські установи тощо.

Під час обшуку в офісі провайдера співробітники СБУ вилучили обладнання і документацію, які доводять цю незаконну маршрутизацію трафіку.

Також, за вказівкою російських кураторів, менеджмент компанії не заблокував користувачам доступ до санкційних російських сайтів та сервісів.

Обшуки в офісі Wnet

Нагадаємо, раніше ЗМІ, посилаючись на джерела, повідомляли, що офісах великого телеком-провайдета Wnet у Києві відбуваються обшуки.

Теги: Україна СБУ Інтернет Новини Росії Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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