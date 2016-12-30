В СБУ прокоментували плани Савченко зустрітись з терористами у Києві

Служба безпеки в очікуванні, коли Надія Савченко привезе до Києва ватажків "ДНР" та "ЛНР" Олександра Захарченко та Ігоря Плотницького, щоб допитати їх.

Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська у коментарі LB.ua.

"Нехай приїжджають, у нас буде дуже багато питань. Наші слідчі теж із задоволенням поспілкуються з ними. Савченко також приходить до нас на розмови зі слідчим як свідок у рамках кримінального провадження по створенню терористичних організацій "ЛНР/ДНР", – сказала Гільтянська.

Нагадаємо, нардеп Надія Савченко планує і надалі зустрічатися з ватажками терористів. В останній заяві вона сказала, що готова організувати таку зустріч у Києві.