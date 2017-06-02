В СБУ прокоментували причетність російських спецслужб до замаху на Осмаєва

У Службі безпеки України кажуть, що поки не володіють підтвердженою інформацією про те, що до замаху на учасників АТО Адама Осмаєва та Аміну Окуєву причетні російські спецслужби.

Про це повідомив представник СБУ Павло Данюков під час брифінгу у п'ятницю.

На даний момент таких даних у нас немає, в першу чергу підтверджених даних,

– зазначив він, відповідаючи на питання про можливу причетність російських спецслужб до замаху.

Він запевнив, що як тільки така інформація з'явиться, про неї повідомлять додатково.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко висловив переконання, що кілера Осмаєва завербували російські спецслужби.

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Нагадаємо, 1 червня на Подолі у Києві сталася стрілянина, внаслідок якої вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків.



Згодом стало відомо, що одним із поранених виявився росіянин Адам Осмаєв, якого підозрювали у замаху на президента Росії Володимира Путіна, тепер він воює на Донбасі і очолює чеченський батальйон імені Джохара Дудаєва.



Разом зі своєю дружиною, яка також воювала в зоні АТО, Аміною Окуєвою, вони домовилися про зустріч з нібито французьким журналістом, який і вистрелив в Осмаєва. Окуєва встигла поранити нападника із нагородної зброї.



У стрільця виявили закордонний паспорт громадянина України на ім’я Олександр Дакар. Зараз обоє чоловіків прооперовані і перебувають у 17-й лікарні Києва.