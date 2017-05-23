В СБУ розповіли, коли очікують обмін заручниками

Керівник Об'єднаного центру зі звільнення заручників при СБУ Юрій Кочанов очікує, що 24 травня, у Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі буде досягнуто домовленостей в питанні звільнення полонених.

Про це Кочанов повідомив в коментарі журналістам сьогодні в Києві.

"Ми завтра будемо говорити про конкретні цифри, конкретні прізвища та конкретні дати, коли ми можемо зробити обмін. Ми думаємо і сподіваємося, що завтра буде конструктив та ми зможемо просунутися дуже суттєво в цьому процесі", – заявив він.

Він також сказав, що не може назвати конкретних дат.

Я не можу говорити дати ми будемо намагатися, щоби це було якомога швидше. Що на тій території, що на нашій території особи перебувають в різних процесуальних статусах: одні можуть бути передані раніше, інші – трохи пізніше, оскільки процедура помилування президентом України займає певний час; також щодо деяких осіб триває судовий розгляд,

– зауважив Кочанов.

Відповідаючи на уточнююче питання про орієнтовні терміни можливого обміну полоненими між Україною та ОРДЛО, Кочанов заявив: "Я сподіваюся, що протягом місяця. Я дуже сподіваюся, що ми до цього прийдемо; якщо буде все класно йти, то можна говорити про тижні".

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