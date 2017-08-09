В СБУ розповіли, в якій справі обшукують видання "Страна.ua"

В СБУ підтвердили, що слідчі спецслужби в середу, 9 серпня, проводять в Києві санкціоновані судом обшуки в редакції інтернет-видання "Страна.ua" та у місцях проживання деяких журналістів.

Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська. "Слідчі дії відбуваються у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 328 Кримінального кодексу України (розголошення державної таємниці)", – мовиться у повідомленні. Читайте також: В опального Гужви СБУ знайшла секретну інформацію Міноборони Гітлянська додала, що співробітники СБУ під час обшуків перевіряють комп’ютерну техніку на наявність матеріалів, які становлять державну таємницю. Зазначається, що сайт інтернет-видання "Страна.ua" працює у штатному режимі. Нагадаємо, раніше про обшуки в редакції "Страна.ua" заявив головний редактор видання Ігор Гужва.