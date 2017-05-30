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УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УРАГАН У МОСКВІ ВБИВСТВО ПАНКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В СБУ запевняють, що Устименка звільнили ще у 2014: показали документ

19:28, сьогодні 8
На момент вбивства Павла Шеремета Ігор Устименко вже не працював у СБУ
На момент вбивства Павла Шеремета Ігор Устименко вже не працював у СБУ / Кадр з відео

Служба безпеки України оприлюднила документ про звільнення Ігоря Устименка, якого бачили у ніч перед вбивством журналіста Павла Шеремета неподалік від його будинку.

Відповідний указ у СБУ показали у відповідь на запит народного депутата Сергія Лещенка, пише "Українська правда".

Читайте також: В СБУ зробили заяву щодо розслідування вбивства Павла Шеремета

У відповіді Служби безпеки йдеться, що Ігор Устименко проходив військову службу в СБУ та займав посаду оперативного співробітника.

Із займаної посади у запас за наказом тодішнього голови СБУ Валентина Наливайченка його було звільнено 29 квітня 2014 року.

СБУ дала відповідь на запит нардепа Сергія Лещенка


СБУ дала відповідь на запит нардепа Сергія Лещенка

З СБУ Устименко був звільнений за наказом Наливайченка

З СБУ Устименко був звільнений за наказом Валентина Наливайченка

Раніше голова СБУ Василь Грицак запевнив, що в ніч перед вбивством Павла Шеремета 20 липня 2016 року Ігор Устименко жодних завдань СБУ не виконував.

Колишній заступник голови СБУ Віктор Трепак в ефірі 24 Каналу заявив, що в ніч на 20 липня Ігор Устименко виконував приватне замовлення.

Нагадаємо, на початку травня журналісти у власному розслідуванні з’ясували, що в ніч перед вбивством журналіста Павла Шеремета біля його будинку чергував колишній співробітник СБУ Ігор Устименко, про що в Нацполіції, яка займається розслідуванням цієї справи, раніше не знали.

Теги: Україна
Джерело: 24 Канал
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