В СБУ запевняють, що Устименка звільнили ще у 2014: показали документ

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Служба безпеки України оприлюднила документ про звільнення Ігоря Устименка, якого бачили у ніч перед вбивством журналіста Павла Шеремета неподалік від його будинку.
Відповідний указ у СБУ показали у відповідь на запит народного депутата Сергія Лещенка, пише "Українська правда".
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У відповіді Служби безпеки йдеться, що Ігор Устименко проходив військову службу в СБУ та займав посаду оперативного співробітника.
Із займаної посади у запас за наказом тодішнього голови СБУ Валентина Наливайченка його було звільнено 29 квітня 2014 року.
СБУ дала відповідь на запит нардепа Сергія Лещенка
З СБУ Устименко був звільнений за наказом Валентина Наливайченка
Раніше голова СБУ Василь Грицак запевнив, що в ніч перед вбивством Павла Шеремета 20 липня 2016 року Ігор Устименко жодних завдань СБУ не виконував.
Колишній заступник голови СБУ Віктор Трепак в ефірі 24 Каналу заявив, що в ніч на 20 липня Ігор Устименко виконував приватне замовлення.
Нагадаємо, на початку травня журналісти у власному розслідуванні з’ясували, що в ніч перед вбивством журналіста Павла Шеремета біля його будинку чергував колишній співробітник СБУ Ігор Устименко, про що в Нацполіції, яка займається розслідуванням цієї справи, раніше не знали.