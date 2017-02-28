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В СБУ заявили, що Рубан збрехав щодо мети свого візиту в "ДНР"

14:52, сьогодні 1102 Читать новость на русском
Володимир Рубан
Володимир Рубан / Обозреватель

Керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" у заявці на перетин лінії розмежування з окупованими території не згадував про те, що їде на переговори щодо обміну полоненими.

Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська на своїй сторінці у Facebook.

"У пресі він (Володимир Рубан, – "24") обґрунтував мету поїздки переговорами про звільнення заручників, хоча у заявці на перетин була вказана зовсім інша причина – догляд за квартирою тещі", – йдеться у повідомленні.

В СБУ закликали припинити політичні спекуляції та самопіар на темі українських полонених.

Читайте також: СБУ різко відреагувала на заяву Рубана про зрив обміну полоненими

Нагадаємо, 27 лютого на шляху до "ДНР" СБУ затримала Володимира Рубана, який їхав по Савченко. Керівнику Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" скасували пропуск на в'їзд на окуповані території Донецької та Луганської областей.

Згодом Володимир Рубан розповів подробиці та обставини свого затримання під час його чергової спроби потрапити на окуповану територію.

Теги: Україна Обмін полоненими СБУ
Джерело: 24 Канал
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