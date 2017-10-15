В СБУ заявили, що знають ініціаторів та виконавців провокацій проти УПЦ МП
Ймовірні незаконні дії проти УПЦ МП готують колишні "регіонали" з московського "Комітету порятунку України".
Про це пише "Еспресо". В якості виконавців, цілком імовірно, можуть виступити "псевдопатріоти", які вже здійснювали антиукраїнські акції.
За оперативними даними СБУ, до виконання провокацій планується залучити членів окремих вітчизняних громадських організацій, які активно співпрацюють з російськими спецслужбами та їх політичними проектами в Україні ще з початку 2000 років.
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Зокрема, це ті люди, які разом із представниками "Євразійського молодіжного руху" Олександра Дугіна причетні до здійснення ряду антиукраїнських акцій: наприклад, пошкодження пам’ятника воїнам УПА в Харкові у грудні 2006 року, знищення пам’ятного знаку на честь прийняття Конституції України на горі Говерла у жовтні 2007 року та інших.
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