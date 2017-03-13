В Шотландії готуються до нового референдуму про незалежність

Перший міністр Шотландії Нікола Старджен на наступному тижні звернеться до шотландського парламенту з проханням санкціонувати проведення нового референдуму про незалежність від Великобританії.

Про це повідомляє The Guardian.

Референдум повинен відбутися в період від осені 2018 до весни 2019 року, тобто до закінчення процесу виходу Великобританії з ЄС.

У своєму виступі в Единбурзі шотландський міністр звинуватила британський уряд у небажанні досягти компромісу з приводу умов виходу Великобританії з ЄС.

Шотландія раніше просила розглянути варіант, при якому вона залишиться частиною єдиного європейського ринку, навіть якщо Англія, Уельс і Північна Ірландія покинуть його.

За словами Старджен, вона не чекає, що уряд Великобританії стане блокувати проведення нового референдуму в Шотландії.

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