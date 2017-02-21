В Сінгапурі виникло надзвичайне природнє явище: з'явилися фото

Рідкісна веселка з'явилась в небі Сінгапуру і дивувала жителів міста протягом 15 хвилин.

Про це повідомляє ВВС.

Рідкісний феномен здивував людей 20 лютого у другій половині дня.

Швидше за все, це була так звана "вогняна веселка" – досить рідкісний оптичний ефект в атмосфері, що виражається у виникненні горизонтальної веселки.

Різнобарвне світилище виникає у випадку, коли сонце розташоване вище 58 градусів над горизонтом, в небі – перисті хмари, а кристали льоду в хмарах розташовуються горизонтально. Тоді промені сонячного світла проходять крізь ці кристали льоду і під заломленням утворюють райдужне спектральне розділення кольорів.

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