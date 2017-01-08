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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

В Сирії відновлять знищений росіянами Алеппо

15:42, сьогодні 328 Читать новость на русском
Сирія
Сирія / kherson

Уряд Сирії затвердив програму робіт по відновленню міста Алеппо.

Програма передбачає відкриття доріг, забезпечення міста водою і електрикою, пише SANA. Влада також повинна буде оцінити руйнування і вирішити які будівлі можуть бути відремонтовані.

План також передбачає збільшення кількості палива, яке потрапляє в місто.

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Крім того, було погоджено терміновий план для Міносвіти з ремонту 50 шкіл в східних районах міста протягом шести місяців. До початку наступного навчального року планується відновити 100 шкіл.

Що стосується безпеки в місті, уряд доручив Міністерству внутрішніх справ почати патрулювання і відремонтувати поліцейські ділянки.

У секторі охорони здоров'я план роботи містить відновлення п'яти медичних центрів і двох лікарень. Також план передбачає реконструкцію залізниці та аеропорту.

Теги: війна Війна у Сирії
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