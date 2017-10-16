В Сирії загинув черговий російський військовий
16:49, сьогодні 2378 Читать новость на русском
Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!» Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Черговий російський військовий загинув у Сирії, однак російська влада мовчить про цю смерть.
Цього разу загиблий – Марк Неймарк з міста Мегіон, що у Ханти-Мансійському автономному окрузі. Він підірвався на міні, повідомляє Conflict Intelligence Team (CIT).
Читайте також: СБУ опублікувала дані та фото найманців "Вагнера", які їздили на Донбас
Невідомо, коли саме він загинув. Однак його похорони відбудуться 17 жовтня.
Також невідомо, до якого саме роду військ належав загиблий. Однак в СІТ вказують на те, що росіянин міг бути чинним російським військовослужбовцем, можливо – бійцем Сил спеціальних операцій.
Російське Міноборони про загибель свого солдата не повідомляє.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня , 11:52
Порошенко вказав, хто може спровокувати гарячу фазу війни на Донбасі21 серпня , 13:45
Пожежа в центрі Львова: стовп диму видно з інших кінців міста16 липня , 17:31
В Івано-Франківську виявили захоронення з останками 50 людей16 серпня , 09:15