В Сирії загинув черговий російський військовий

Черговий російський військовий загинув у Сирії, однак російська влада мовчить про цю смерть.

Цього разу загиблий – Марк Неймарк з міста Мегіон, що у Ханти-Мансійському автономному окрузі. Він підірвався на міні, повідомляє Conflict Intelligence Team (CIT).

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Невідомо, коли саме він загинув. Однак його похорони відбудуться 17 жовтня.

Також невідомо, до якого саме роду військ належав загиблий. Однак в СІТ вказують на те, що росіянин міг бути чинним російським військовослужбовцем, можливо – бійцем Сил спеціальних операцій.

Російське Міноборони про загибель свого солдата не повідомляє.