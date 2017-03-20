В системі корупції вже виникають проломи, – Порошенко

Ключовою реформою на 2017 рік для України залишається антикорупційна реформа. Хоча в країні вже ефективно працює антикорупційна інфраструктура.

Про це на засіданні Ради регіонального розвитку заявив Президент України Петро Порошенко.

"Я принципово не хочу ділити правоохоронні органи на нові і старі, хороші і погані. Всі вони роблять спільну справу і позитивні зрушення очевидні зараз і в роботі СБУ, і у важкому процесі створення і становлення Національної поліції, і в діяльності прокуратури, НАБУ", – розповів глава держави.

Він наголосив, що в Україні стартувала система електронного декларування, "хоча багато хто не вірив, що це вдасться".

Статками політиків шоковане все суспільство, в тому числі і я, – людина, яка всі свої гроші заробила за багато років важкої ризикованої праці в сфері бізнесу. Сьогодні ми відкрито і твердо продемонстрували відкритість і прозорість,

– переконаний Порошенко.

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"В системі корупції вже виникають проломи і їх треба розширювати", – додав він.