В СІЗО заперечили, що екс-керівник "Торнадо" відрізав вухо підлеглому

Заарештований екс-командир роти "Торнадо" Руслан Онищенко не відрізав вухо своєму колишньому підлеглому – Максиму Глібову.

Про це розповів заступник начальника Лук’янівського СІЗО Олександр Савченко, повідомляє Громадське.

Проте він не зумів пояснити, що відбувається на відео, кадри якого, ймовірно, зафіксували напад екс-командира на підлеглого.

Я бачив це відео, але не можу пояснити, що там відбувалося, я не бачив. Зі слів чергового, Глібов відрізав собі вухо до того, як був напад на молодшого інспектора. Потім він (Глібов, – 24) намагався кидатися на співробітників, і його тримали "торнадівці", от і все,

– розповів він.

За словами заступника міністра юстиції Дениса Чернишова, якщо підтвердиться, що вухо Глібову відрізав саме його екс-командир, то їх надалі мали б утримувати у різних місцях.

Нагадаємо, ввечері 11 січня у Києві екс-бійці "Торнадо" напали на охорону Лук’янівського СІЗО. Колишній боєць спецроти МВС Максим Глєбов, який зараз перебуває під вартою відрізав собі вухо.



14 січня стало відомо, що вухо Глєбову, ймовірно, відрізав його екс-керівник.