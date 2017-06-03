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В Skype з’явились декілька функцій, подібних до Snapchat

14:19, сьогодні 407 Читать новость на русском
В Skype з’явилось декілька функцій, подібних до Snapchat
В Skype з’явилось декілька функцій, подібних до Snapchat / Скрін з відео

Компанія Microsoft випустила повністю оновлену версію Skype, з'явиться декілька функцій, які вже активно використовують месенджери-конкуренти, зокрема Snapchat, WhatsApp, Facebook Messenger та Instagram.

Про це повідомляє BBC.

Тепер користувачі зможуть записати себе на відео, додати до нього стікери, і опублікувати його як "Головну подію" (Highlight), тобто як "Історію", які вже є у багатьох месенджерах. Класичний відео-дзвінок теж отримав декілька оновлень. Фото можна надсилати прямо під час розмови, не завершуючи при цьому бесіду. А саму відео-розмову тепер можна ілюструвати реакціями.

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Як розповів віце-президент компанії Skype Амрітанш Рагхав, причиною таких оновлень стали вимоги аудиторії.

Ми намагаємося дати користувачам функції, які їм необхідні. Вони розповідали нам, що використовують Skype для того, щоб не втрачати контакт зі своїми сім’ями, телефонують їм один-два рази на тиждень. Але коли їм треба швидко відправити фото або повідомлення, вони повинні використовувати інші застосунки. Користувачі просили нас додати ці функції у Skype, і ми це зробили,
– поділився Рагхав.

Він також зазначив, що компанія намагається балансувати між потребами сучасної аудиторії і потребами тих, хто використовував програму лише для того, щоб зробити відео-дзвінок. Навіть якщо користувач не любить смайли, він може використовувати Skype лише для дзвінків та повідомлень. Проте якщо він захоче розважитись, потрібні йому функції будуть розташовані поряд.

Теги: LifeStyle Skype Соцмережі Інтернет
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