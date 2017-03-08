В США арештували українця, що намагався вивезти в Україну зброю

У США заарештували громадянина України Володимира Недовіза, якого підозрюють в незаконному експорті з США в Україну прицілів і тепловізорів.

Про це пише прес-служба Департаменту юстиції США.

"7 березня Владимир Недовіз, громадянин України, був арештований за федеральним звинуваченням в незаконному експорті контрольованої військової техніки зі Сполучених Штатів для кінцевих користувачів в Україні. Федеральні агенти також провели обшуки в Філадельфії (штат Пенсільванія) в місці, яке використовувалося у зв'язку з незаконною схемою Недовіза", – йдеться в повідомленні.

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У Департаменті також вважають, що підозрюваний вступив в змову з іншими людьми в Україні і Сполучених Штатах, щоб купити обладнання військового призначення, експортувати в Україну без необхідних ліцензій.