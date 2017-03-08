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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

В США б’ють на сполох: Росія розгорнула ракети, що реально загрожують безпеці НАТО

21:00, сьогодні 865 Читать новость на русском
Крилаті ракети наземного базування
Крилаті ракети наземного базування / ukranews.com

У США під час слуханнях у комітеті Палати представників Конгресу США з питань збройних сил порушили питання про розгортання Росією крилатих ракет наземного базування.

Про це пише видання DW.

Цю проблему озвучив заступник голови Комітету начальників штабів збройних сил США Пол Селва.

Він наголосив, що такий крок порушує договір Москви і Вашингтона про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, підписаного президентами США і СРСР Рональдом Рейганом і Михайлом Горбачовим у 1987 році. Він наголосив, що це загрожує безпеці НАТО.

"Сама система є загрозою для більшості наших об'єктів в Європі, і ми вважаємо, що росіяни навмисно задіяли її, щоб створити загрозу для НАТО і об'єктів у зоні відповідальності альянсу", – заявив Селва.

Це стало першим офіційним підтвердженням факту, про який ще в лютому повідомила газета The New York Times.

Читайте також: Росія досі не може зрозуміти, як реагувати на Трампа, – російський політолог

Теги: Політика Новини Росії США Зброя
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