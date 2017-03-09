В США назвали офіційну дату початку колонізації Марсу

Конгрес США прийняв закон, згідно з яким космічна агенція NASA відправить людей на Марс до 2033 року.

Як зазначено на офіційному сайті Конгресу США, до 2020 року агенція має скласти план з посадки марсоходу, який досліджуватиме існування життя на Червоній планеті.

Окрім того, Конгрес також запланував підтримку дослідження екзопланет Trappist-1 за допомогою телескопу "Джеймс Вебб". Космічна агенція і надалі займатиметсья вивченням початку життя у Всесвіті та сценарії його еволюції.

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Ймовірно NASA відправить зонд до одного із супутників Юпітера, на якому можливе існування умов для розвитку органіки. Перші польоти планують на 2021 рік.