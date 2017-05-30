В США назвали Путіна головною загрозою, більшою, ніж ІДІЛ

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Сенатор-республіканець Джон Маккейн заявив, що "головною і найважливішою загрозою" є президент Росії Володимир Путін, а не ІДІЛ.
Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу АВС.
"Я думаю, що ІДІЛ може робити жахливі речі, і я дуже турбуюся про те, що відбувається з мусульманською вірою, і я турбуюся про багато речей. Але саме росіяни намагаються знищити фундаментальні основи демократії, змінюючи результат американських виборів", – сказав він, маючи у вигляді втручання Росії у виборах 2016 року.
Він також додав, що президент Росії Володимир Путін, на його думку, є основною загрозою.
"Тому я розглядаю Володимира Путіна. Я розглядаю росіян як найбільший виклик, який у нас є", – заявив Маккейн.
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