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В США почали вибухати iPhone 7: з'явилось відео

21:05, сьогодні 2081 Читать новость на русском
В США вибухнув iPhone 7
В США вибухнув iPhone 7 / mashable.com

Жителька Арізони Бріана Олівас опублікувала відео, на якому видно як горить її новенький iPhone.

Про неприємну подію дівчина розповіла у своєму Twitter.

На відео видно, як смартфон плавиться та димиться. А як заявила дівчина – перед цим він вибухнув.

Бріана пояснила, що телефон вибухнув на наступний день, як вона віднесла його до сервісного центру Apple. Вона поскаржилась спеціалістам, що телефон не включається. Після огляду телефон запрацював, тож майстри переконали її, що з ним усе гаразд.

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Однак зранку смартфон вибухнув просто біля голови дівчини, коли вона спала. Якщо б цього не побачив її хлопець, який і відкинув телефон подалі, дівчина могла отримати травми.

Теги: LifeStyle iPhone iPhone 7 Пожежа
Джерело: 24 Канал
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