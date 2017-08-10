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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В США розбився військовий винищувач

08:14, сьогодні 813 Читать новость на русском
Винищувач
Винищувач / Фото з відкритих джерел

Біля берегів Флориди під час тренувального польоту розбився військовий винищувач Northrop F-5.

Про це повідомляє Міноборони США.

Відзначається, що літак впав в океан. Пілот встиг катапультуватися і не зазнав серйозних ушкоджень.

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Теги: США
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