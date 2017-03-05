В США влаштували благодійний концерт, щоб допомогти воїнам АТО

Благодійний концерт класичної музики в пам'ять про загиблих героїв Небесної сотні зібрав у Вашингтоні представників української громади та американських друзів України, які зробили кожен свій внесок у адресну допомогу пораненим воїнам АТО.

Концерт відбувся напередодні в Посольстві України в Сполучених Штатах, повідомили в українському диппредставництві.

Благодійний захід, кошти від якого будуть направлені в Україну як адресна допомога двом українським воїнам АТО, був організований у співпраці з волонтерською організацію українців США United Help Ukraine,

зазначається в повідомленні.

Читайте також: ООН заявила про подвоєння жертв на Донбасі у порівнянні з кінцем 2016 року

На концерті виступили дует "Гердан" (Соломія Горохівська та Андрій Підківка), а також піаніст Ендрю Клаус.

Посол України в США Валерій Чалий розпочав захід оголошенням хвилини мовчання в пам'ять про українських шахтарів, які загинули 2 березня, а також усіх українських героїв.

Численні гості взяли активну участь у мовчазному благодійному аукціоні. Як повідомили організатори заходу, квитки на благодійний концерт коштували 75 доларів. На концерті були присутні близько півсотні гостей.