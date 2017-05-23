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В США є конгресмени, які виступають за підвищення Україні військової допомоги, – експерт

07:01, сьогодні 493 Читать новость на русском
Трамп хоче скасувати Україні безоплатну військову допомогу?
Трамп хоче скасувати Україні безоплатну військову допомогу? / 24 канал

Можлива відмова США від надання безоплатної військової допомоги Україні, яку Білий дім хоче замінити видачею кредитів на закупівлю військового обладнання, вочевидь – одна з дискусій, яка точиться в адміністрації Дональда Трампа. Однак це не означає, що Трамп таким чином підігрує Росії.

Таку думку сайту "24" висловив голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень "Соціовимір" Сергій Таран, додавши, що Трамп, таким чином, хоче показати, що насамперед є інтереси США, а вже потім для нього важливі інші країни.

Інформацію поки не можна вважати офіційною, оскільки її опублікували журналісти одного з американських видань. Однак, якщо такі варіанти і розглядаються, то потрібно з’ясувати, що саме Україна може придбати на ці кредити. Якщо можна буде купувати військову техніку, яку нам сьогодні не постачають, то це не гірший варіант,
– заважує політолог.

Водночас Сергій Таран зазначає – якщо такі зміни дійсно стануть політикою Трампа, то їх повинен підтримати Конгрес. Але там, наголошує експерт, є достатньо серйозні конгресмени, які категорично виступають за підвищення Україні військової допомоги.

Нагадаємо, як повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела в керівництві США, в Білому домі пропонують відмовитися від надання безоплатної військової допомоги низці країн, серед яких є і Україна, натомість хочуть це замінити видачею кредитів. До списку країн, яких може торкнутися ця пропозиція, крім України, мають увійти Пакистан, Туніс, Ліван, Колумбія, Філіппіни та В'єтнам.

Раніше, на початку травня, Дональд Трамп підписав проект бюджету, який передбачає виділення 560 мільйонів доларів Україні.

Теги: Політика Україна США Дональд Трамп
Джерело: 24 канал
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