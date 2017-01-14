В столиці пройшла "чотирилапа Маланка"
15:17, сьогодні 182 Читать новость на русском
В Києві відбувся парад костюмованих собак.
Організатори таким чином хотіли привернути увагу до проблем домашніх улюбленців і привітати киян зі святами.
"Чотирилапа Маланка" пройшла Софіївською площею. Метою флешмобу було прагнення нагадати чиновниками про домашніх улюбленців. А саме організатори акції мріють, щоб у столиці з'явились ігрові майданчики для собак.
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Джерело: 24 Канал
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