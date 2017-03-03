В суді пояснили, чому екс-"беркутівцям" не можна пом'якшити запобіжний захід

Святошинський суд Києва продовжив арешт екс-"беркутівцям", відмовивши адвокатам обвинувачених у пом'якшенні винесеного рішення.

Про це побідомляє "РБК-Україна".

Представники Феміди зауважили, що ризики перебування обвинувачених на волі не зникли, тому їм не можна пом'якшити запобіжний захід. Таким чином, Аброськін, Зінченко, Маринченко, Тамтура і Янішевський будуть перебувати в слідчому ізоляторі до 30 квітня включно.

Авокати виступили проти задоволення рішення суддів про продовження строку тримання екс-"беркутівців" під вартою. Та суд відмовив у задоволенні клопотання захисників.

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Нагадаємо, п'ятьом затриманим екс-беркутівцям закидають вчинення злочинів проти активістів Євромайдану. Зокрема те, що вони стріляли у протестувальників із вогнепальної зброї.



Ще майже два десятки силовиків переховуюиться в Росії. Москва не видає 16 екс-"беркутівців". 14 з них уже змінили громадянство, ще двоє отримали право на тимчасовий притулок в Росії.