В Сумах затримали студенток, які працювали повіями "задля розваги"

У Сумах студентки почали надавати сексуальні послуги задля розваги.

Як повідомили в поліції, студентка третього курсу одного з вищих навчальних закладів втягнула двох своїх неповнолітніх подруг в заняття проституцією.

Студентка після початку навчання вирішила підзаробити, працюючи повією. Пізніше вона залучила своїх 2 неповнолітніх сусідок по кімнаті.

Клієнтів студентки підшукували через Інтернет, на сайтах знайомств, після чого вели приватні зустрічі. За свої послуги дівчата брали 500 гривень за годину.

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"Подруги підозрюваної зізнаються, що робота повій для них була більш розвагою, аніж реальною фінансовою підтримкою, тому і погодились на пропозицію своєї товаришки", –розповів начальник відділу поліції Володимир Кравченко.

Проти неповнолітніх дівчат правоохоронці склали адміністративні протоколи. А проти їх сусідки відкрили одразу два кримінальних провадження, які вже направили до суду.

Дівчині загрожує до 10 років позбавлення волі.