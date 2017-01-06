У Святвечір двоє українських бійців зазнали поранень

Впродовж дня терористи 21 раз обстріляли українські позиції.

Найгарячіше було на Донецькому напрямку. З мінометів та великокаліберних кулеметів гатили в районі Луганського та Авдіївки.

На Маріупольському напрямку бойовики вели вогонь по Павлополю, Талаківці, Мар’їнці, Гнутовому, Водяному та Широкиному. А на Луганському – обстріляли Станицю Луганську та Новозванівку.

Впродовж доби не загинув жоден військовий, втім, двоє отримали поранення.

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