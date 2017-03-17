Tesla повернула викрадену машину за допомогою смартфона

Додаток для електрокарів компанії Tesla дозволяє відстежити місце розташування автомобіля в будь-якій точці планети.

Про це інформують на ITC.

Житель Каліфорнії, не знайшовши свій електрокар Tesla на місці, де його залишив, відразу ж відкрив додаток і дізнався, де автомобіль. Потерпілий звернувся у поліцію, після чого найближчий патруль знайшов машину і затримав викрадача.

Крадій навіть не підозрював, що зв'язатися з електрокаром можна звідки завгодно за допомогою смартфона.

Також повідомляється, що це не перший випадок з електрокарами Tesla. Саме тому розробники компанії і створили спеціальний додаток, здатний обчислити місце розташування автомобіля в будь-якій точці планети.

Читайте також: Коли почнуть виробляти Tesla Model 3: оголошено дату