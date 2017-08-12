В Тихому океані стався підводний землетрус: є загиблі та поранені

Біля південного узбережжя Перу в Тихому океані стався підводний землетрус магнітудою 5,6.

Як повідомляє Reuters, поштовхи викликали зсуви на дорогах, внаслідок цього загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Підземні поштовхи сталися на глибині 41 кілометр і в 89 кілометра від прибережного міста Канаме.

Місцева влада працює над усуненням наслідків зсувів.

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