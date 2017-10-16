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В Transparency International назвали найбільш корумпований державний орган в Україні

13:32, сьогодні 1681 Читать новость на русском
ДФС є одним з найбільш корумпованих
ДФС є одним з найбільш корумпованих

Ті державні служби, які мають вплив на бізнес, найбільше піддаються корупції. Адже там є ресурси, які цьому сприяють.

Таку заяву зробив виконавчий директор Transparency International в Україні Ярослав Юрчишин в інтерв'ю "Українським новинам", відповідаючи на питання про найбільш корумповані державні органи в Україні.

Я думаю, що Фіскальна служба і митниця через величезний вплив на бізнес. Бізнес – це ресурси і, відповідно, можливість впливати на позицію,
– зазначив Ярослав Юрчишин.

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Він також додав, що цьому сприяють і суди, які не завжди виносять законні рішення.

"На рівень корупції найбільш впливають суди. З 176 країн ми на 131 місці в рейтингу сприйняття корупції", – зазначив антикорупціонер.

Щоб змінити ситуацію, на думку Ярослава Юрчишина, слід "істотно перевантажити ставлення суспільства, держави та бізнесу".

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Теги: Новини України Новини політики Корупція Державна фіскальна служба
Джерело: 24 Канал
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