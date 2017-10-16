В Transparency International розповіли, які органи в України справді є антикорупційними
Виконавчий директор Transparency International в Україні Ярослав Юрчишин відзначив позитивні результати діяльності Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Про це пишуть "Українські новини". Він зазначив, що в Україні позитивно діють НАБУ і САП.
Також є ще нестворене Державне бюро розслідувань і фактично політизований і непрофесійний склад НАЗК, який не досягає того результату, який обіцявся суспільству при створенні.
По боротьбі з корупцією ми бачимо результати. Є вироки суду. 86 справ фактично готові НАБУ і САП для передачі в суд, 22 справи на етапі судового розгляду з різною швидкістю розгляду. Є справи рівня раніше недоторканних – Насіров, судді, прокурори. То є елемент боротьби з корупцією працює в принципі більш-менш нормально. Його остаточну ефективність повинен довести суд,
– розповів він.
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