В трьох областях школи закриють на вимушені канікули через негоду

В Дніпропетровській, Харківській та Луганській областях школи закриють на вимушені канікули через сильні морози.

Перерву в навчальному процесі оголосили в 17 школах Новомосковська Дніпропетровської області. Для старшокласників уроки скасували лише на день, для учнів молодших класів – на два. Таке рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Решта навчальних закладів Дніпропетровщини працюватимуть у звичайному режимі.

Окрім цього, до завтра, 1 лютого, на канікулах будуть також учні молодших класів у Лозовій на Харківщині.

Тимчасово зупинили навчання й у Сєвєродонецьку Луганської області, де школи планують відкрити в четвер, 2 лютого.

Читайте також: Гриневич озвучила важливі стандарти нової концепції середньої освіти