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В центрі Києві сталася стрілянина: є поранені

18:39, сьогодні 73 Читать новость на русском
Фото з місця стрілянини на Подолі
Фото з місця стрілянини на Подолі / Фото з Facebook

На Подолі у Києві сталася стрілянина. Вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків.

Як повідомили у прес-службі поліції, стрілянина сталася на вул. Кирилівській. Лікарі надають допомогу двом пораненим чоловікам, а на місці стрілянини працюють правоохоронці.

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"Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляє, що стрілянина сталася під час зустрічі Аміни Окуєвої (відома чеченка, що воювала на Донбасі) та ще двох чоловіків. За інформацією джерела, першим відкрив вогонь саме той чоловік, з яким зустрічалася Окуєва та її товариш.

 

Теги: Україна Київ Кримінал Жертви
Джерело: 24 Канал
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