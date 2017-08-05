18:44
5 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Як постраждав Путін через риболовлю. Росіяни знову б’ються за харчі
Вєсті Кремля
00:56, сьогодні
Вєсті.UA. Війни Ляшка. Скільки українців відправились у РФ з початку року
Вєсті.UA
20:46, 4 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 17:00: Загибель екс-нардепки Бережної. Оголений Путін
Випуск новин
17:59, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА

В Туреччині рейсовий автобус потрапив у моторошну ДТП: з'явились відео, фото

13:46, сьогодні 895 Читать новость на русском

В Туреччині в ДТП потрапив рейсовий автобус. Внаслідок аварії загинули 5 людей, ще понад 30 – отримали поранення.

Про це повідомило "CNN Turkey".

Аварія сталась вранці 5 серпня в провінції Амасья, що на півночі Туреччини. Автобус курсував зі Стамбула в Самсун. За інформацією "Daily Sabah", водій маршрутки помер миттєво разом із трьома пасажирами. Ще одна людина загинула в кареті медиків.

ДТП сталася за півгодини після зупинки. Водій раптово втратив кермування, внаслідок чого автобус з'їхав з траси та перекинувся.

Читайте також: У Києві тролейбус на швидкості протаранив будинок

На місце події прибули медики, рятувальники та правоохоронці. Усіх постраждалих доправили до лікарні. Наразі поліція з'ясовує, що стало причиною моторошної ДТП.

В мережі з'явились фото та відео з місця аварії.

Теги: Жертви Аварії та ДТП Фотоновини Туреччина
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Ірина Бережна загинула: що відомо про колишню
сьогодні, 18:01 Ірина Бережна загинула: що відомо про колишню "регіоналку"
3863
Государство – это я
сьогодні, 17:00 Государство – это я
Павло Казарін 354
СССР пошел на дно под аккомпанимент взрывов в Афгане. Когда это же случится с РФ?
сьогодні, 15:55 СССР пошел на дно под аккомпанимент взрывов в Афгане. Когда это же случится с РФ?
Ян Валетов 1283
На що українці витрачають більшість грошей: сумна статистика
сьогодні, 14:12 На що українці витрачають більшість грошей: сумна статистика
2584
Українці мають бути кращими за росіян і навіть європейців
сьогодні, 13:50 Українці мають бути кращими за росіян і навіть європейців
Борис Немировський 413
Виглядало, як кінець світу. Потужний ураган пронісся Москвою, багато загиблих
 29 травня , 17:29
Біля Кремля встановлено барикади: Росія почала мітинги
 12 червня , 08:32
Масова сутичка сталась в Одесі, стусанів отримали і поліцейські: відео
 16 травня , 07:59
Смертельна ДТП трапилася на Київщині через раптову появу кабана
 25 травня , 15:26
Адвокат Насірова пояснив, чому він не здав ще один закордонний паспорт
 7 червня , 17:47
Порошенко розповів, які жахи чекають на Україну в разі продовження блокади Донбасу
 16 лютого , 12:42
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук