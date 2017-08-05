В Туреччині рейсовий автобус потрапив у моторошну ДТП: з'явились відео, фото

В Туреччині в ДТП потрапив рейсовий автобус. Внаслідок аварії загинули 5 людей, ще понад 30 – отримали поранення.

Про це повідомило "CNN Turkey".

Аварія сталась вранці 5 серпня в провінції Амасья, що на півночі Туреччини. Автобус курсував зі Стамбула в Самсун. За інформацією "Daily Sabah", водій маршрутки помер миттєво разом із трьома пасажирами. Ще одна людина загинула в кареті медиків.

ДТП сталася за півгодини після зупинки. Водій раптово втратив кермування, внаслідок чого автобус з'їхав з траси та перекинувся.

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На місце події прибули медики, рятувальники та правоохоронці. Усіх постраждалих доправили до лікарні. Наразі поліція з'ясовує, що стало причиною моторошної ДТП.

В мережі з'явились фото та відео з місця аварії.

Bus accident kills six, injures 36 in Turkey’s north https://t.co/s64jlzc5MX pic.twitter.com/OdzEVqi10L — Paolo Di Martino (@Cascavel47) 5 серпня 2017 р.