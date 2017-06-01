В УГКЦ повідомили, коли відбудеться похорон Любомира Гузара

5 червня у Києві в Патріаршому соборі Воскресіння Христового відбудеться Архиєрейська Божественна Літургія з чином похорону Блаженнійшого Любомира Гузара.
Про це інформує Департамент інформації УГКЦ.
Зазначається, що захід почнеться об 11:00. Собор розташовується на вулиці Микільсько-Слобідській, 5.
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Крім того, 1 червняо 10:00 також у цьому соборі з офіційному заявою щодо смерті Блаженнійшого виступить отець і очільник УГКЦ Блаженнійший Святослав.
Також буде повідомлено розпорядок похоронних богослужінь.
Нагадаємо, увечері 31 травня через важку недугу пішов із життя колишній голова УГКЦ Любомир Гузар.
У зв'язку з такою невимовною втратою в його рідному Львові 1 червня оголошено днем жалоби.
Крім того, в резиденції Любомира Гузара, що у Княжичах під Києвом, вже відбуваються приготування до похорону Блаженнійшого.