10:06
1 черв 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російська
Вєсті Кремля
23:15, 31 травня
Вєсті.UA. Знущання з Насірова. Пропаганда України
Вєсті.UA
22:55, 31 травня
Хто і як дерибанить гроші на реставрації Одеси
ЦРУ
08:10, 31 травня
Випуск новин за 22:00: Заборона Інтернет-магазинів. Шкода від блокади Донбасу
Випуск новин
23:07, 31 травня
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В УГКЦ повідомили, коли відбудеться похорон Любомира Гузара

08:43, сьогодні 1795 Читать новость на русском
Любомир Гузар помер увечері 31 травня
Любомир Гузар помер увечері 31 травня / Соцмережі

5 червня у Києві в Патріаршому соборі Воскресіння Христового відбудеться Архиєрейська Божественна Літургія з чином похорону Блаженнійшого Любомира Гузара.

Про це інформує Департамент інформації УГКЦ.

Зазначається, що захід почнеться об 11:00. Собор розташовується на вулиці Микільсько-Слобідській, 5.

Читайте також: Помер Любомир Гузар: відомі українці невимовно тужать за великою втратою

Крім того, 1 червняо 10:00 також у цьому соборі з офіційному заявою щодо смерті Блаженнійшого виступить отець і очільник УГКЦ Блаженнійший Святослав.

Також буде повідомлено розпорядок похоронних богослужінь.

Нагадаємо, увечері 31 травня через важку недугу пішов із життя колишній голова УГКЦ Любомир Гузар.

У зв'язку з такою невимовною втратою в його рідному Львові 1 червня оголошено днем жалоби.

Крім того, в резиденції Любомира Гузара, що у Княжичах під Києвом, вже відбуваються приготування до похорону Блаженнійшого.

Теги: Україна Любомир Гузар релігія УГКЦ Київ
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
(Не)потрібні діти: як допомогти сиротам, а не інтернату
сьогодні, 09:03 (Не)потрібні діти: як допомогти сиротам, а не інтернату
Яніна Ткачук 631
Що помирило Петра Порошенка з Рінатом Ахметовим
сьогодні, 07:17 Що помирило Петра Порошенка з Рінатом Ахметовим
Сергій Лещенко 2072
Дипломатическая война Трампа
31 травня, 23:02 Дипломатическая война Трампа
Іван Яковина 992
Удар Путина по Сирии – это подавление комплексов после унижения в Версале
31 травня, 22:02 Удар Путина по Сирии – это подавление комплексов после унижения в Версале
Злой Одессит 5170
Помер Любомир Гузар: відомі українці невимовно тужать за великою втратою
31 травня, 21:21 Помер Любомир Гузар: відомі українці невимовно тужать за великою втратою
4166
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Російські спецслужби блокують українське мовлення в окупованому Криму
 17 березня , 22:45
Як довго протримається весняне тепло в Україні: прогноз синоптиків
21 березня , 14:39
В Авдіївці п'яту добу відсутня електроенергія
 3 квітня , 12:31
Столичний центр дитячої кардіології влаштував благодійний концерт
 22 квітня , 13:51
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук