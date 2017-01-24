В Україні 7 років не було вакцинування, – Супрун

Проти вакцинування проводилась кампанія.

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла про це в програмі "Лівий берег" з Сонею Кошкіною.

В Україні був дуже великий дефіцит. Ми через державні закупівлі закупили достатню кількість доз для певних вакцинацій, що зараз маємо препарати навіть із запасом. І така ідея – щоб був запас. Зараз він є. Також, зараз ми мусимо вакцинувати дуже багато дітей. Останні 7 років не було вакцинацій. Також, була кампанія проти неї: дуже багато батьків бойкотували вакцинацію.

Також вона розповіла, коли можна буде підбити підсумки за 2016 рік.

А підбивати підсумки по 2016 році можна буде в кінці 2017, коли будуть всі доставки. Контракт підписується на один рік, і постачання має бути на один рік. Вакцини замовляються 8 місяців наперед. Тобто зараз ми ще не можемо остаточно все подати.