В Україні гопак визнано національним видом спорту

Депутати Верховної Ради України підтримали проект закону про створення поняття національних видів спорту і можливість створення федерацій таких видів спорту.

За відповідний законопроект №5324 проголосували 227 народних депутатів.

"Прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо визнання національних видів спорту) сприятиме врегулюванню на законодавчому рівні розвитку українських національних видів спорту, національному відродженню та патріотичному вихованню", – мовиться у пояснювальній записці до законопроекту.

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Відповідно до закону, Міністерство молоді та спорту формуватиме збірні команди з національних видів спорту.