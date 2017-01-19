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В Україні гостра криза невиконання рішень судів, — юрист про приватних виконавців

18:11, сьогодні 270 Читать новость на русском
Судові рішення виконуватимуть приватні виконавці
Судові рішення виконуватимуть приватні виконавці / 24 канал

Запуск інституції приватних виконавців — це серйозні зміни, які не можуть реалізовуватися за місяць чи за два. Тому не дивно, що вже впродовж півроку ця законодавча норма ще не втілена в життя.

Таку думку в коментарі сайту "24" висловила юрист Анна Маляр. Вона відзначила потребу підготувати відповідні умови для перевірки знань кандидатів і відповідну нормативну базу.

Фахівець акцентувала увагу на тому, що реформа виконавчої служби в нашій державі давно назріла – в Україні гостра криза невиконання рішень судів.

Останні роки фіксується критична цифра – близько 3% рішень виконуються з усіх, що суди виносять. Це означає, що незалежно від того, справедливі чи ні рішення виносить суд, далі руху не буде. Навіть якщо ми припустимо фантастично, що всі суди сьогодні виносять правосудні рішення, людина, яка добилася справедливості через суд, зрештою, все одно не може реалізувати свою правоту, відновити свої права, відшкодувати завдану їй правопорушенням шкоду,
– пояснила Маляр.

На думку юриста виконавча служба гальмує не просто виконання судових рішень, а функціонування судової влади і сенс звернення до суду.

"Я знаю чимало випадків, коли люди не звертаються до суду, оскільки оці ходіння по "колах пекла" призведуть до того, що буде на руках папірець, а рішення все одно не буде виконано", – уточнила фахівець.

Як приклад, Анна Маляр нагадала ситуацію, коли тисячі людей подавали позов про виконання закону щодо категорії "діти війни", яким передбачались додаткові нарахування до пенсії.

Жоден з цих людей не зміг отримати гроші, хоча суди приймали рішення на їхню користь. Але виконавча служба "не може їх виконати, бо в бюджеті немає коштів". Може бути якась інша відмовка. І це тільки один приклад, масовий,
– констатувала вона.

Маляр відзначила, що не готова одразу піддавати критиці ідею з приватними виконавцями, адже потрібен рух вперед.

"І у міру напрацювань і практичних дій ми будемо правити роботу цієї приватної виконавчої служби. Але змінювати щось треба. Хай буде такий шлях. Якщо він видасться помилковим – буде інший шлях. Але головне, що відбувається рух вперед", – підсумувала юрист.

Нагадаємо, закони про впровадження приватної виконавчої служби в Україні було прийнято у червні 2016 року. 19 січня цього року у Міністерстві юстиції назвали весну поточного року як період початку роботи приватних виконавців в Україні.

Детально про інститут приватних виконавців читайте у публікації сатйту "24": Нові приватні виконавці: хто це такі і навіщо вони українцям

Теги: Україна Політика Міністерство юстиції
Джерело: 24 Канал
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