В Україні хочуть блокувати будь-які сайти без рішення суду: проект від МВС

До Кабінету Міністрів України внесено проект закону, який передбачає блокування будь-яких інтернет-сайтів без відповідного рішення суду. Автором законодавчої ініціативи є Міністерство внутрішніх справ.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова "Піратської партії України" Сергій Яригін.

Він опублікував відповідний документ і зазначив, що законопроект перебуває на узгодженні в Кабміні.

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Так, у проекті закону мовиться про доповнення до статті 169-2 "Тимчасове обмеження доступу до інформації". У доповненні зазначається наступне:

"Слідчий, прокурор має право до постанови ухвали слідчого судді звернутися з письмовою вимогою до оператора, провайдера про здійснення строком на 24 години негайного тимчасового обмеження доступу до інформації та/або термінову фіксацію інформації в електронній (цифровій) формі, лише у невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи припинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину".

Окрім того, у документі мовиться про зміни до закону України "Про телекомунікації".

Згідно з пропонованими поправками, оператори телекомунікацій повинні забезпечувати на підставі рішення судді в кримінальному провадженні блокування доступу до певних інформаційних ресурсів. Також оператори телекомунікацій повинні за власні кошти встановити технічне забезпечення для блокування доступу до інформаційних ресурсів.