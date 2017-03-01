В Україні кожен наступний державний топ-менеджер гірший, аніж попередник, – експерт

Підстави для відставки ключових державних топ-менеджерів у нашому суспільстві є, адже економічний стан держави далекий від задовільного. На жаль, склалася така традиція, коли кожна наступна особистість, яка очолює НБУ чи іншу важливу установу, гірше, ніж її попередник.

Таку думку сайт "24" висловив екс-заступник глави НБУ Олександр Савченко, коментуючи можливість звільнення глави Нацбанку Валерії Гонтаревої.

Професійно, інколи і за морально-етичними якостями, кожен наступний державний топ-менеджер гірший. Призначають за лояльністю до боса або людину, яка схильна до не зовсім адекватних методів ведення державного менеджменту,

– зауважує Савченко.

Ще одна проблема, за його словами – як правило, на посаду назначають не фахівців, і новим керівникам потрібен час, щоб щось зрозуміли. При цьому екс-заступник глави НБУ оцінює роботу Гонтаревою на "трійку з мінусом". Щоправда, за словами Савченко, були й позитивні моменти в роботі Гонтаревої. Зокрема, на його думку, НБУ професійно провів націоналізацію "Приватбанку", адже Україна могла б зазнати набагато більше потрясінь. Щоправда, зазначає експерт, потім почалися нові помилки.

Замість того, щоб вимагати від нового менеджменту "Приватбанку" "наїжджати" на позичальників і повертати вкрадені кошти, гроші почали друкувати. За рахунок емісії, монетизації ОВДП вирішили компенсувати всі дірки банку. Але це закид не до правління НБУ, а до нового керівництва "Приватбанку". Суспільство має право очікувати повернення виведених коштів – а це більше ста мільярдів гривень, а також покарання фінансових злочинців,

– наголосив Савченко.

Говорячи про вчасність ротації керівництва НБУ, то, за словами Олександра Савченка, є кон’юнктурна проблема. Україна поки не отримала чергового траншу МВФ, тому було б краще, щоб така відставка відбулася вже після надходження кредиту.

Нагадаємо, за повідомленням ЗМІ, глава НБУ Валерія Гонтарева зібралась у відставку. В якості кандидатів на посаду глави НБУ розглядають екс-прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, голову правління "Приватбанку" Олександра Шлапака і третього президента України Віктора Ющенка. Проте в НБУ не підтверджують інформацію про відставку Гонтаревої.

Більш детально про можливу відставку Гонтаревої читайте в матеріалі: Піти не можна залишитись: про доцільність і наслідки можливого звільнення Валерії Гонтаревої