В Україні може суттєво зрости екологічний податок

Якщо в різних країнах світу екологічний податок складає вище євро за тонну, то в Україні він – 37 копійок.

Таку заяву зробив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, передає DT.UA.

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Міністр інформує, що найнижчі ставки залишаються в таких країнах, як Мексика та Польща. В Україні екологічний податок у сто разів менший.



"У той же час у Швеції він становить 118 євро за тонну, у Фінляндії – 54-58, в Норвегії – від 3 до 47, в Данії – 23, у Великобританії – 22, в Ірландії – 20", – зазначив міністр.



Семерак також додає, що повстали металурги і "незалежні" депутати.

Коли я почав про це говорити, то одразу повстали і металурги, і "незалежні" депутати. Мовляв, що ви робите? Якщо ставка буде на рівні Польщі, то ціна за тонну металу зросте на 5 доларів, а це зробить нас неконкурентними на світових ринках, впаде економіка тощо,

– зазначив міністр екології.

Остап Семерак назвав абсурдом те, що "продають метал за світовими цінами, а податок будуть платити 37 копійок2.