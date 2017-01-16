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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

В Україні можна буде вирощувати цитрусові

Економіка України 19:38, сьогодні 723 Читать новость на русском
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Банани й апельсини українського виробництва у недалекому майбутньому можуть стати реальністю.

Метеорологи відзначають: щороку клімат змінюється у бік потепління і прогнозують, що і ця зима також буде м'якшою за попередні. Тож не виключено, що за 10 років аграрії експериментуватимуть з вирощуванням цитрусових.

Те, що в Україні клімат змінився – це однозначно. Це підтверджується прямими метеорологічними спостереженнями. Якщо брати зиму, то за останні 25 років у нас середня температура в країні середньомісячна в січні-лютому підвищилась на 2-2,5 градуси. Абсолютно інший характер зими, окрім того, дуже багато відлиг,
– розповіла агрометеоролог Тетяна Адаменко.

Вже нині такі культури субтропіків як рис та бавовник можна успішно вирощувати в південних регіонах. По всій території країни – сприятливі умови для теплолюбних томатів, сої, соняшника, кукурудзи. Утім разом з потеплінням зростає загроза посилення посух. Сумарна кількість опадів не дотягує до норми.

Потрібно піклуватися про додаткові умови – це і меліорація. Також додаткове водопостачання для того, для того, щоб цими моментами забезпечити зростання врожаю і його збереження,
– вважає аналітик ринків Олександр Соколов.

Завдяки потеплінню нині в Україні майже не вимерзають озимі, тоді як ще кількадесят років тому втрати становили майже третину посівів. За словами експертів, додаткові теплові ресурси в парі зі зрошуванням можуть збільшити врожайність на 40%.

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Теги: Україна клімат Економіка України Сільське господарство
Джерело: 24 Канал
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