В Україні можуть провести чемпіонат Європи з боксу

Україна побореться за право прийняти у червні чемпіонат Європи-2017 з боксу серед чоловіків.

Про це повідомляє прес-служба Федерації боксу України.

Ми надіслали офіційну заявку до Європейської Конфедерації боксу на проведення чемпіонату Європи серед чоловіків. Цьогорічна континентальна першість пройде в червні, тому ми маємо вдосталь часу, аби організувати та провести цей турнір на найвищому рівні,

– розповів президент ФБУ Володимир Продивус.

Окрім України, за попередньою інформацією, на право проведення континентальної першості претендують також Росія і Туреччина.

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У разі позитивного рішення на користь України чемпіонат Європи пройде в Харкові.