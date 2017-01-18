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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

В Україні можуть провести чемпіонат Європи з боксу

15:35, сьогодні 200 Читать новость на русском
Боксерські рукавиці
Боксерські рукавиці / Getty Images

Україна побореться за право прийняти у червні чемпіонат Європи-2017 з боксу серед чоловіків.

Про це повідомляє прес-служба Федерації боксу України.

Ми надіслали офіційну заявку до Європейської Конфедерації боксу на проведення чемпіонату Європи серед чоловіків. Цьогорічна континентальна першість пройде в червні, тому ми маємо вдосталь часу, аби організувати та провести цей турнір на найвищому рівні,
– розповів президент ФБУ Володимир Продивус.

Окрім України, за попередньою інформацією, на право проведення континентальної першості претендують також Росія і Туреччина.

Читайте також: Як Росію можуть позбавити проведення Чемпіонату світу з футболу

У разі позитивного рішення на користь України чемпіонат Європи пройде в Харкові.

Теги: Україна Бокс Європа
Джерело: 24 Канал
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