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В Україні можуть закрити більше 20 антиукраїнських сайтів

19:01, сьогодні 482 Читать новость на русском
Стець проанонсував закриття антиукраїнських ЗМІ
Стець проанонсував закриття антиукраїнських ЗМІ / fakeoff.org

Міністерство інформаційної політики передасть для аналізу експертній раді і Службі безпеки України перелік сайтів з антиукраїнським контентом, аби в подальшому мати можливість їх закрити.

Про це заявив міністр інформполітики Юрій Стець в ефірі одного з телеканалів, пише "Укрінформ".

Вже ведеться робота з моніторингу інформаційних сайтів. За два тижні заступник міністра інформполітики Дмитро Золотухін, який відповідає власне за інформаційну безпеку, має подати перелік цих сайтів. Аналіз відповідних сайтів зробить як СБУ, так і експертна рада при МІП, куди входить велика кількість представників громадянського суспільства, медіаюристів, медіаекспертів та журналістів,
– зауважив Стець.

За словами міністра, завдання Міністерства інформаційної політики – відстежити та проаналізувати онлайн-видання, які працюють на підрив суверенітету України. А після цього "виключно в правовому полі закрити ці ресурси".

Стець додав, що за два тижні на розгляд СБУ і експертної ради подадуть перелік із приблизно 20 сайтів з антиукраїнським контентом. При цьому міністр підкреслив, що для медіа, які займаються своєю справою професійно, жодних ризиків немає.

Для медіа, які дійсно займаються своєю роботою – саме журналістикою – жодних ризиків немає, оскільки я ніколи не був цензором і ніколи ним не стану. Що ж стосується інформаційних ресурсів, які працюють в інтернеті і створені тільки для того, щоб підривати суверенітет України, то вони будуть закриті. Я в цьому переконаний. І час вже давно для цього настав,
– наголосив Стець.

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Теги: Україна Політика Міністерство інформаційної політики Кабінет Міністрів України ЗМІ Російська пропаганда Юрій Стець
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