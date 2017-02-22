В Україні можуть закрити ще один завод

ПАТ "Дніпровський меткомбінат", який є одним із шести провідних підприємств України з виготовлення та збуту металопродукції, може припинити свою роботу.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби заводу.

Станом на 21 лютого 2017 року існує загроза повної зупинки роботи ПАТ "Дніпровський меткомбінат".

Наразі для безперебійної роботи частину коксу комбінат постачає із українського підприємства "Євраз ЮЖКОКС" та із Польщі. Проте через брак оборотніх коштів і дороговартість сировини поставки є неритмічними, що є прямою загрозою для закриття комбінату.

За повідомленням прес-служби, проблема із сировиною буде не настільки гострою, якщо "Алчевкокс" відновить свою роботу і будуть налагоджені поставки коксу. Таким чином зростуть об'єми надходжень сировини і зменшиться її собівартість.

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