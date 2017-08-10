В Україні народилися рідкісні тигренята: відео

Біла бенгальська тигриця Азіра з бердянського зоопарку "Сафарі" знову стала мамою.

Про це повідомили у прес-службі зоопарку.

У зоопарку зазначили, що тигриця народила, незважаючи на те, що як правило тигри мають потомство не частіше ніж один раз на три роки.

Пологи тривали 5 годин з 7 ранку до 12 дня. На світ з'явилися четверо рожеволапих тигренят.

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