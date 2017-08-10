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В Україні народилися рідкісні тигренята: відео

08:34, сьогодні 1121 Читать новость на русском
Тигреня
Тигреня / Фото з відкритих джерел

Біла бенгальська тигриця Азіра з бердянського зоопарку "Сафарі" знову стала мамою.

Про це повідомили у прес-службі зоопарку.

У зоопарку зазначили, що тигриця народила, незважаючи на те, що як правило тигри мають потомство не частіше ніж один раз на три роки.

Пологи тривали 5 годин з 7 ранку до 12 дня. На світ з'явилися четверо рожеволапих тигренят.

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Теги: Новини України світ тварин
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