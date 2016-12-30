В Україні НЕ повинні віджимати бізнес за прикладом "націоналізації" самопроголошених республік

Таку заяву в ефірі 24-го каналу зробив Олег Зонтов, мер післявоєнного Слов'янська 2014-2015 рр., заступник голови громадської ради при Донецькій військово-цивільній адміністрації.

Коментуючи ситуацію навколо "АТБ", Зонтов зазначив, що в Україні склалася неоднозначна ситуація з економічною блокадою. Такі кроки має приймати держава. Але якщо громадські активісти підміняють собою державу, то це говорить про її слабкості.

"Щодня до 30 тисяч осіб перетинають лінію зіткнення. Частина з них везе продукти. Зараз збільшена норма до 75 кг. Якщо ми почнемо блокувати і боротися з поставками, то постраждають звичайні люди, що везуть невеликі запаси продуктів, і дрібні підприємці. Великий бізнес, який працює на окупованій території – Метінвесту або ДТЕК – не постраждають. Будуть щемити невеликі вантажівки, ГАЗелі з пачками масла і бройлерними курами. І це знову породжуватиме корупцію. Та й чисто технічно, неможливо добровольцями, волонтерами перекрити лінію зіткнення – майже 50 км.

Середній та малий бізнес працює на тимчасово неконтрольованих територіях, де основна поставка продуктів з Росії. Нам не вигідно перекривати продовольчий потік. Це один з елементів деокупації – через шлунки. Наші продукти і смачніші, і дешевші.

Відновлення відносин – завдання депутатів. Працюючі заводи пояснюються економічною необхідністю з одного боку, з іншого – це поле для політичних спекуляцій і шантажу. Якщо когось треба дискредитувати, то ми відразу кричимо: "Колабораціоністи! Агент Кремля!"

Торгова мережа "АТБ" вже була націоналізована бандитами і окупантами, Захарченко. Приїжджають люди з тієї території і розповідають, як там все відбувається. Донецька область приймає понад півмільйона переселенців. На базі "АТБ" працює "Перший республіканський супермаркет", на логотипі якого герб РФ. Тобто, вони там все давно віджали. Що стосується націоналізації "АТБ" в Україні, то, коли когось треба дискредитувати, запускається такий механізм. Що значить націоналізувати успішну торгову мережу тут?! Тоді давайте націоналізуємо всі – і мережі швидкого харчування, будемо видавати продуктові набори, тарілки з супом людям, і повернемося до "совка". Коли немає чіткої позиції держави, з'являється майданчик для спекуляцій. Торгові стратегії скрізь однакові, і на окупованих територіях теж. Використовую ті місця, які були вже сформовані, де люди звикли робити покупки.

Якщо у нас там працюють Харцизький трубний завод, Єнакіївський металургійний завод, шахта "Комсомолець Донбасу" – це пояснюється економічною доцільністю. Протягом 2015 року веземо звідти антрацит – це все офіційно. А коли треба когось потопити або віджати, беруть успішне підприємство і звинувачують його в колабораціонізмі.

Коли бандити зайшли в Слов'янськ, вони, насамперед, обклали даниною всіх підприємців. Коли вони зайшли на успішне підприємство "Зевс Кераміка", то не стали руйнувати склади, тому що вони їм знадобляться. Вони взяли і знищили те, чим вони не зможуть користуватися – центр управління підприємства, вартістю кілька мільйонів. Те ж саме було з "АТБ" – знищили під Донецьком їх логістичний центр, серверну. Приміщення були подаровані Захарченком своєму помічникові – абхазькому бойовику. І на цій базі працює вже 2 роки "Перший республіканський супермаркет" фейкової республіки.

Шукайте, кому вигідно, хто особисто або фінансово зацікавлений в перерозподіл ресурсів. Чим це може закінчиться? На сьогодні мережа "АТБ" – одна з найбільших торгових мереж в країні, там постійні акції, знижки. Це соціальний магазин. Вони дають роботу 50 тисячам осіб. І якщо процес буде запущений, люди залишаться без роботи і нам доведеться їх рятувати теж".