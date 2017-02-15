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В Україні офіційно презентували Kia Niro, інноваційний гібридний кросовер

17:31, сьогодні 32 Читать новость на русском
Kia Niro
Kia Niro / kia.com

11 лютого відбулася довгоочікувана українська презентація моделі Niro, першого гібридного кросовера бренду Kia.

Для того, щоб якомога більше автомобілістів могли познайомитися з найбільш інноваційною моделлю бренду Kia, презентації відбулися одночасно у всіх дилерських центрах Kia у Києві та області.

Компанія "ФАЛЬКОН-АВТО" та бренд Kia в Україні офіційно презентували Niro, автомобіль, який завдяки гібридній силовій установці є містком між технологіями сьогодення та майбутнім, у якому більшість автомобілів матиме виключно електричні двигуни.

Попередні замовлення на Kia Niro приймаються в Україні з грудня минулого року, проте саме 11 лютого численні шанувальники Kia змогли вперше побачити новинку у свій красі, причому у всіх офіційних дилерських центрах Київщини одночасно.

Kia Niro приймав гостей у "Автоцентрі на Столичному", "Автоцентрі Київ", "Кореї Моторс", "Промавтотехсервісі", "Бліц-Авто", "Автоцентрі на Харківському" та "Сфері-Авто". Програма кожного з дилерів мала свою унікальну "родзинку", проте всі вони дали автомобілістам можливість отримати максимум інформації про гібридний кросовер та навіть особисто випробувати його під час ознайомлювального тест-драйву.

Нагадаємо, що Niro належить до категорії компактних кросоверів. Автомобіль було спроектовано на основі нової платформи корпорації Kia Motors, створеної спеціально для "зелених автомобілів".

Дизайнери Kia доклали максимум зусиль для того, щоб не йти на компроміси з дизайном заради економічності, створивши привабливий практичний кросовер із незмінним фірмовим "Носом тигра" та майже довершеною аеродинамікою (коефіцієнт фронтального спротиву дорівнює лише 0,29).

Головні секрети Niro приховані всередині, адже автомобіль має два серця – бензиновий двигун з робочім об’ємом 1,6 літри (105 к.с.) та електромотор, що видає 32 кВт. Сумарна потужність силової установки складає 141 к.с., забезпечуючи автомобілю надзвичайно високу економічність. Витрата пального у змішаному циклі складає від 3,8 л/100км**. Стартує кросовер, використовуючи лише електричний мотор. Під час розгону обидва двигуни працюють одночасно, а в процесі гальмування енергія повертається у батарею завдяки системі рекуперації. Обертальний момент передається на передні колеса через 6-ступеневу роботизовану КПП DCT (Ді-Сі-Ті) з подвійним зчепленням.

В Україні Kia Niro є чи не найдоступнішою моделлю у сегменті нових гібридних кросоверів, адже стартова версія 1,6 DCT Comfort (Ді-Сі-Ті Комфорт) пропонується за 670 000 грн.* За цю суму власник отримує автомобіль, оснащений комплексом систем безпеки, який включає 7 подушок безпеки, дискові гальма всіх коліс, електронну систему стабілізації руху, антиблокувальну систему гальм, системи допомоги при русі з гори/угору та спостереження за рухом у полосі.

Наявні склопідйомники всіх дверей, підігрів передніх сидінь, керма та бічних дзеркал, двозонний клімат-контроль із функцією автоматичної боротьби із запотіванням лобового скла, круіз-контроль, система вибору режимів роботи двигуна і трансмісії, контроль тиску у шинах. За розваги відповідає аудіосистема із 5-дюймовім кольоровим дисплеєм, Bluetooth, програвачем компакт-дисків з підтримкою MP3 (Ем-Пі Три) та роз’ємами для підключення портативних пристроїв.

На щабель вище стоїть версія Business (Бізнес), на яку встановлено ціну 743 330 грн.* Покупці Niro у цьому виконанні на додачу до обладнання, яке пропонується у стартовій комплектації, отримають датчик дощу, підігрів задніх сидінь, електрорегулювання водійського сидіння, розетка для задніх пасажирів із перетворювачем напруги на 220В, панель приладів Supervision (Супервіжн), комбінований салон, виконаний зі шкіри та тканини, ксенонові фари головного світла, заводське тонування вікон, навігаційну мультимедійну систему із 7-дюймовим дисплеєм на центральній консолі, камеру заднього огляду із функцією підказок. Завжди залишатися на зв’язку дозволить бездротовий зарядний пристрій для смартфонів.

Найбільш насиченим оснащенням може похизуватися Kia Niro у комплектації Prestige (Престиж) за 828 800 грн*. Її відрізняє наявність системи автоматичного екстреного гальмування AEB (Ей-І-Бі), здатної розпізнавати не тільки автомобілі, але й пішоходів, системи моніторингу сліпих зон, електрорегулювання водійського сидіння з пам’яттю, адаптивного круїз-контролю. Салон Niro у виконанні Prestige (Престиж) оздоблено шкірою, передні сидіння, на додачу до підігріву, мають ще й вентиляцію. Мультимедійна навігаційна система має 8-дюймовіий кольоровий дисплей та може синхронізуватися зі смартфонами завдяки Apple Car Play (Епл Кар Плей) та Android Auto (Андроід Авто), а за відтворення музики відповідає преміальна аудіосистема JBL (Джей-Бі-Ель).

Пізніше на ринку з’явиться також Plu-In-версія Kia Niro із батареєю з більшою ємністю та можливістю заряджання від електромережі.

Дізнайтеся більше про новий кросовер-гібрид Kia Niro на сторінці www.kia.ua/niro.

*Ціни наведено включно з ПДВ станом на 15.02.2017 р. Продавець залишає за собою право змінювати ціни на автомобілі без попереднього повідомлення.

**Дані щодо витрати пального надані виробником Kia Motors Corporation.

Довідка

Наразі модельний ряд KIA в дилерській мережі "ФАЛЬКОН-АВТО" налічує 12 моделей – Carens, Quoris, Cerato, Cee’d, cee’d Sportswagon, pro_cee’d, Optima, Picanto, Rio (седан та хетчбек), Sorento, Soul, Sportage.

Офіційний дистриб’ютор автомобілів КІА – компанія "ФАЛЬКОН-АВТО" – заснована Корпорацією УкрАВТО. Дилерська мережа "ФАЛЬКОН-АВТО" в Україні включає 50 автосалонів. Веб-сайт – www.kia.ua. KIA на Facebook - http://www.facebook.com/kia.ua.

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