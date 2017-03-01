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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

В Україні перейменували "острів Леніна"

01:33, сьогодні 148 Читать новость на русском
Колишній
Колишній "острів Леніна" тепер "острів Сагайдачного"

В Запоріжжі на ще одну пам’ятку про комуністичні часи стало менше. Сесія Запорізької міської ради ухвалила надати одному з островів на Дніпрі ім'я козацького гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. До цього він називався "острів Леніна".

Рішення перейменувати острів депутати ухвалили на підставі не декомунізаційних законів, а закону України "Про географічні назви", пише Радіо Свобода.

За даними Державного науково-виробничого підприємства "Картографія", "острів Леніна" не був офіційною назвою, попри те, що вона зафіксована в науково-публіцистичній літературі.

При проведенні громадських зборів для обговорення пропозицій назви острова найбільшу підтримку учасників отримала пропозиція "острів імені Сагайдачного",
– йдеться в пояснювальній записці до проекту рішення.

Слід зазначити, що сам острів є штучним. Він утворився внаслідок затоплення правого берега Дніпра під час будівництва ДніпроГЕСу.

Читайте також: В’ятрович розповів, скільки символів комунізму ще простоюють у Києві

Теги: Україна Запоріжжя декомунізація
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